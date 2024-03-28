Цього року планується запустити залізничний маршрут з Києва до Словаччини

Цього року планується запустити новий міжнародний залізничний маршрут з Києва у Кошице (Словаччина). Маршрут слугуватиме, зокрема, для того, щоб більше українців могли скористатися міжнародним аеропортом в Кошице.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ – Кошице", - йдеться у повідомленні.

Маршрут слугуватиме, зокрема, для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице. З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід "Павлово" – "Матовске Войковце".

Реклама:

Нагадаємо:

Відсьогодні розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.