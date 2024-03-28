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Цього року планується запустити залізничний маршрут з Києва до Словаччини

Четвер, 28 березня 2024, 15:18 - Артур Крижний

Цього року планується запустити новий міжнародний залізничний маршрут з Києва у Кошице (Словаччина). Маршрут слугуватиме, зокрема, для того, щоб більше українців могли скористатися міжнародним аеропортом в Кошице.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ – Кошице", - йдеться у повідомленні.

Маршрут слугуватиме, зокрема, для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице. З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід "Павлово" – "Матовске Войковце".

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Нагадаємо:

Відсьогодні розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.

Словаччина залізниця
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