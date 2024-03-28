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Потяг між Прагою там Чопом розпочав курсування

Четвер, 28 березня 2024, 12:39 - Артур Крижний
 
УЗ

Відсьогодні розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Спеціально під запуск нового міжнародного сполучення Укрзалізниця призначила і новий внутрішній денний поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород, розклад руху якого підлаштований для комфортної пересадки буковинських та закарпатських пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Вартість квитків до та з Праги залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. У чеському поїзді доступні жіночі купе, асортимент страв та напоїв з бортового меню, зокрема сніданки, зазначають в компанії.

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Час поїздки між Прагою і Чопом складатиме близько 13 годин, відправлення з Праги щодня о 21:52, прибуття до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа щодня о 17:35, прибуття до Праги о 05:57.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" запускає новий міжнародний маршрут Прага — Чоп.

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Укрзалізниця
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