"Центренерго" сплатило "Нафтогазу" борги на 300 мільйонів

"Центренерго" повністю розраховується за газ із "Нафтогазом" у нинішньому опалювальному сезоні та погасило приблизно 300 млн боргу за попередні періоди.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив гендиректор компанії Андрій Чуркін.

"За час роботи нашої команди (Чуркіна призначили на посаду в серпні 2023 року - ред.) у нас боргів перед "Нафтогазом" немає. У поточному режимі розраховуємося за поставлений газ повністю", - розповів Чуркін.

"Було проведено низку переговорів і нам вдалося переконати наших партнерів із "Нафтогазу" в перспективності роботи з нашою командою.

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"Наприклад, ми в перші два місяці року закрили приблизно 300 млн грн боргів перед "Нафтогазом". Він такі умови поставив, і ми з ним погодилися", - додав він.

За словами Чуркіна, "Нафтогаз" протягом ОЗП не лімітував компанію в постачанні ресурсу.

"Ми щомісяця підписуємо в рамках ПСО додаткову угоду і нею визначаємо необхідний обсяг, максимально закладений на доступне обладнання. І фактично використаний ресурс оплачуємо. Щотижня. Ми не збираємо цей борг. Якщо раптом ми не доплатили, то доплачуємо. Якщо переплатили - перекидаємо на наступний період", - пояснив гендиректор "Центренерго".

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За його словами, робота компанії з використанням виключно газу є збитковою навіть за умови, що вона отримує його за ціною приблизно 10 тис грн/тис куб. м. у рамках ПСО, але він допомагає брати участь на ринку допоміжних послуг.

"За допоміжної послуги ми хоча б перекриваємо паливну складову і за командою НЕК намагаємося щоразу вийти на ДПРЗ (допоміжна послуга за резервами заміщення). Коли це не виходить, максимально включаємося на вугілля", - додав Чуркін.

Він зазначив, що за умови отримання оплати допоміжної послуги та певної рентабельності роботи на вугіллі в четвертому кварталі 2023 року компанія отримала 3,8 млн грн прибутку, а в січні 2024 року - вже 229 млн грн.

Нагадаємо:

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" за підсумками минулого року отримала 7,24 мільярда гривень збитку, що перевищив показник за 2021 рік у понад 7 разів.

Економічна правда