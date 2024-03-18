Удары дронов по российским НПЗ вызвали рост цен на газ в Европе

Цены на европейский природный газ растут четвертый день подряд, что является самой длинной серией с конца января. Это происходит из-за сокращения поставок с завода СПГ Freeport (США) и беспилотных атак на российские НПЗ.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Котировки фьючерсов в понедельник подскочили на 7,7%, что стало самым большим внутридневным ростом с 3 января. Цены в последнее время, поскольку трейдеры сосредотачиваются на факторах, которые повлияют на пополнение газовых хранилищ перед следующей зимой.

Одним из факторов роста цен является сокращение поставок на экспортный завод СПГ Freeport в Техасе, поскольку некоторые работы будут продлены до апреля. А в Норвегии незапланированные технические нарушения сокращают экспорт трубопроводного газа.

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Цены на газ также повторяют рост цен на нефтяных контрактах после украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, что повышает "геополитическую температуру", заявил руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен.

"Вероятно, главными двигателями являются остановки на Freeport и украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Поскольку цены на выбросы углерода также выросли на 5%, сегодня нет "медвежьих" факторов", — сказал он.