Поляки блокують рух фур до Польщі на двох пунктах пропуску, на ще одному - рух автобусів

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною, обмежуючи рух вантажівок до Польщі на напрямках "Ягодин" та "Рава-Руська". Крім того, протестувальники почали блокувати рух автобусів у пункті "Медика-Шегині".

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Укрінформ"

За його даними, станом на сьогодні блокування здійснюється на п'яти пунктах пропуску.

Вантажівки у бік Польщі взагалі не пропускають через пункти пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". На "Шегині" за добу пропускають лише кілька вантажівок.

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На в'їзд в Україну через "Ягодин" та "Шегині" польські фермери пропускають вкрай малу кількість вантажівок: 70 та 40 відповідно за минулу добу.

Загалом на цих п'яти напрямках у чергах на території Польщі перебуває 850 вантажівок.

Тим часом пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила, що поляки почали блокувати рух автобусів у пункті "Медика-Шегині".

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"Згідно з інформацією від польських колег обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", - йдеться у повідомленні.

Планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Про терміни проведення блокування руху даної категорії транспорту наразі не відомо.