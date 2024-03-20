За март Украина недополучит таможенных платежей на более 6 миллиардов из-за блокады границы
Среда, 20 марта 2024, 14:10 -
За март Украина недополучит 6,5 миллиардов поступлений от таможни из-за блокирования границы поляками.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"6,5 миллиардов гривен. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте.
Это полторы полностью обеспеченные всем бригады", - сообщил он.
Напомним:
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В феврале из-за блокирования границы поляками бюджет недополучил 7,7 миллиарда гривен таможенных поступлений.
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