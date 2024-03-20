Все разделы
Укр / Рус

За март Украина недополучит таможенных платежей на более 6 миллиардов из-за блокады границы

Среда, 20 марта 2024, 14:10 - Артур Крыжный

За март Украина недополучит 6,5 миллиардов поступлений от таможни из-за блокирования границы поляками.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"6,5 миллиардов гривен. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте.
Это полторы полностью обеспеченные всем бригады", - сообщил он.

Напомним:

Реклама:

В феврале из-за блокирования границы поляками бюджет недополучил 7,7 миллиарда гривен таможенных поступлений.

пошлины пошлина Польша Украина
Реклама:
Материалы по теме
В феврале из-за блокады границы Украина недополучила таможенных платежей почти на 8 миллиардов 19 марта 2024, 17:15
Таможня с начала года перечислила в бюджет почти 376 миллиардов 1 ноября 2023, 20:38
Австралия продлила на два года штрафные пошлины на импорт товаров из РФ и Беларуси 26 сентября 2023, 11:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте