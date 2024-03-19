Один из крупнейших банков ОАЭ под давлением США сворачивает сотрудничество с россиянами - WSJ

Из-за санкционного давления со стороны США главный государственный банк Дубая Emirates NBD закрыл некоторые счета российских олигархов и торговцев российской нефтью.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что банк Emirates NBD закрыл российское подразделение и многие российские счета. Под удар также попали компании азербайджанского бизнесмена Этибара Джамаледдина оглы Эййуба, которые занимаются торговлей российской нефтью.

NBD Emirates приказал закрыть счета Coral, Voliton, Bellatrix и еще одной связанной с Эйюбом компании Pontus Trading. Именно на эти компании были зарегистрированы старые танкеры, которые перевозят большие объемы российской нефти.

Реклама:

Emirates NBD также закрыл счета российского гиганта по производству удобрений "Уралкалия" и российского бизнесмена Ивана Таврина. В декабре США наложили санкции на Таврина, который после начала большой он скупал зарубежные технологические компании.

Добавляется, что кроме Emirates NBD, работу с россиянами начало сворачивать дубайское отделение египетского госбанка Banque Misr.

Напомним:

Реклама:

Один из крупнейших банков ОАЭ - Emirates NBD - начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам.