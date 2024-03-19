Белый дом против идеи предоставления дополнительной помощи Украине в кредит

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Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что конгрессменам следует одобрить дополнительную помощь Украине, а не обсуждать идеи о предоставлении этого финансирования в кредит.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, как Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса в последние несколько месяцев. Поэтому единственный правильный вариант - это дать Украине то, в чем она нуждается: пакет дополнительного финансирования", - сказала Жан-Пьер во вторник на брифинге, имея в виду вариант помощи, который ранее одобрил Сенат США.

Напомним:

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8 февраля Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривал 61 миллиард долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сорвал двухпартийный пакет поддержки Украины, предложенный Сенатом, но оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи, включающего ограничения на границе с Мексикой.



Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

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