СМИ: Еврокомиссия предложит передать Украине миллиарды евро доходов с замороженных активов РФ

Еврокомиссия готовится выдвинуть предложение о конфискации миллиардов евро доходов, полученных от замороженных в Европе суверенных активов России, на поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом The Guardian сообщили высокопоставленные чиновники ЕС на условиях анонимности.

По словам источников, чиновники Еврокомиссии готовы выдвинуть на рассмотрение государств-членов ЕС юридически обоснованное предложение, возможно, до саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе в следующий четверг.

Неназванный высокопоставленный чиновник ЕС сказал изданию, что замороженные в Европе росактивы, вероятно, принесут от 15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов в период до конца 2027 года, в зависимости от динамики мировых процентных ставок.

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Как говорится в материале, хотя чиновники надеются на договоренность об изъятии прибыли, пока они не ожидают соглашения о том, как эти деньги должны быть использованы, поскольку некоторые государства выступают против того, чтобы использовать их для финансирования украинской армии, предпочитая потратить их на реконструкцию и гуманитарные усилия.

Источники говорят, что Европейская комиссия пока не будет предлагать вариантов использования этих денег.

"Это означает, что они могут согласиться в принципе на использование поступлений от прибыли, но затем провести дальнейшую дискуссию о том, куда эти деньги могут быть направлены в соответствии с конституцией каждой страны-члена", – отметил собеседник The Guardian.

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По его словам, процесс набрал обороты, и в ЕС ожидают, что после принятия изначального решения дело сдвинется с мертвой точки.

Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия стремится ускорить утверждение механизма, который позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов России, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в 2-3 миллиарда евро.

По данным СМИ, президент США Джо Байден хочет, чтобы страны G7 достигли прогресса в отношении планов использования арестованных российских суверенных активов в поддержку Украины до их саммита в июне 2024 года.

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Европейская правда