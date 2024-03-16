SpaceX строит сеть "шпионских" спутников для разведки США - Reuters

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Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, строит сеть из сотен спутников-шпионов по засекреченному контракту с разведывательным агентством США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 5 источников, знакомых с программой.

Контракт SpaceX касается новой мощной шпионской системы с сотнями спутников, которые могут работать как рой на низких орбитах.

Спутники могут отслеживать цели на земле и делиться этими данными с американской разведкой и военными, сообщили источники. Это позволит правительству США быстро получать непрерывные снимки деятельности на земле почти в любой точке земного шара, помогая разведке и военным операциям.

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По информации, сумма контракта, который еще в 2021 году был подписан с Национальным разведывательным управлением, агентством, которое управляет спутниками-шпионами, составляет 1,8 млрд долл.

По словам источников, в случае успеха эта программа значительно расширит возможности правительства и военных США быстро выявлять потенциальные цели почти в любой точке земного шара.

Планы показывают степень участия SpaceX в разведывательных и военных проектах США и иллюстрируют более глубокие инвестиции Пентагона в крупные спутниковые системы на низких орбитах, направленные на поддержку сухопутных войск.

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Запланированная сеть Starshield является отдельной от Starlink.

Напомним:

14 марта компания SpaceX осуществила запуск своей гигантской ракеты Starship почти на орбиту Земли. Но при возвращении на Землю потеряла с ним связь.

Экономическая правда





