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Укр / Рус

В феврале спрос на подержанные авто из США увеличился более чем на 70%

Понедельник, 18 марта 2024, 11:20 - Артур Крыжный

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 3,3 тысячи подержанных легковушек из США. По сравнению с февралем 2023 года спрос увеличился на 77%.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

"По сравнению с февралем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 77%. Наибольшая доля из этого количества (48%) - машины с бензиновыми двигателями. Почти треть - электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальные этого сегмента авторынка охватили дизельные авто", — говорится в сообщении.

В топ подержанных авто, изготовленных в США попали:

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Tesla Model 3 - 373 единиц;
Tesla Model Y - 256 единиц;
Jeep Cherokee - 212 единиц;
Volkswagen Passat - 208 единиц;
Ford Escape - 201 единица.

Средний возраст подержанных американских авто, которые пополнили украинский автопарк в прошлом месяце - 6,3 года.

Напомним:

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В течение февраля 2024 года украинцы приобрели около 1,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с февралем 2023 года спрос на авто китайского производства увеличился на 73%.

Укравтопром авто спрос США
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Экономическая правда
Укр / Рус
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