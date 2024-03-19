Білий дім проти ідеї надання додаткової допомоги Україні в кредит

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Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що конгресменам слід схвалити додаткову допомогу Україні, а не обговорювати ідеї про надання цього фінансування в кредит.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, як Україна втрачає позиції на полі бою через бездіяльність Конгресу в останні кілька місяців. Тому єдиний правильний варіант - це дати Україні те, чого вона потребує: пакет додаткового фінансування", - сказала Жан-П'єр у вівторок на брифінгу, маючи на увазі варіант допомоги, який раніше схвалив Сенат США.

Нагадаємо:

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8 лютого Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Законопроєкт передбачав 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зірвав двопартійний пакет підтримки України, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні з Мексикою.



Раніше стало відомо, що спікер Палати представників США Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

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