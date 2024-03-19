В Киеве псевдовоенные присвоили помощь для ВСУ на почти 2 миллиона

В Киеве мошенники подделывали письма от воинских частей и получили благотворительной помощи на 1,7 млн грн. Двум псевдовоенным сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум жителям столицы, которые путем обмана завладели гуманитарной помощью для ВСУ на почти 1,7 млн грн (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты, не имея никакого отношения к ВСУ, присылали благотворительным фондам и волонтерским организациям от имени воинских частей письма с просьбой предоставить гуманитарную помощь.

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В дальнейшем подозреваемые под видом представителей воинских частей, в военной форме, с печатями якобы воинских частей приезжали на встречу и получали от представителей фондов тактическое орудие, медицинское оборудование и аптечки, которые реализовывали по своему усмотрению.

При этом злоумышленники оформляли акт приема-передачи помощи. В качестве доказательства получения помощи от фонда военной частью мошенники даже соглашались сделать совместное фото.

Мошенничество разоблачили, когда представители благотворительного фонда связались с одной из воинских частей, чтобы подтвердить факт получения помощи, однако военные сообщили, что никаких писем в фонд не писали и помощи не получали.

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В настоящее время установлена причастность фигурантов к семи эпизодам мошенничества на общую сумму около 1,7 миллиона гривен. Обоих подозреваемых суд взял под стражу.