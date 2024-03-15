ГОТ заключил договоры с 5 поставщиками на питание для ВСУ

Государственный оператор тыла заключил договоры с поставщиками для обеспечения Вооруженных сил Украины питанием по 13 секторам, которые охватывают всю Украину. Первые поставки ожидаются уже с 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ДОТ.

По результатам двух раундов сбора коммерческих предложений было выбрано 5 поставщиков, чье предложение было наиболее экономически выгодным.

"Черкасский мясокомбинат" будет поставлять питание в 4 сектора:

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Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области. Цена за комплект - 118,38 грн,

Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Киевская области. Цена за комплект -104,88 грн,

Запорожская, Днепропетровская, Херсонская области. Цена за комплект - 108,48 грн,

Днепропетровская, Полтавская, Донецкая, Запорожская области. Цена за комплект - 111,72 грн.

"Буский консервный завод" будет поставлять в 2 сектора:

Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области. Цена за комплект - 113,76 грн,

Волынская, Ровенская, Житомирская области. Цена за комплект - 113,76 грн.

"Твой Хлеб" будет поставлять в 5 секторов:

Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская области. Цена за комплект - 109,62 грн,

Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области. Цена за комплект - 109,62 грн,

Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская области. Цена за комплект - 111,24 грн,

Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области. Цена за комплект - 104,94 грн,

Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская области. Цена за комплект - 104,94 грн.

"Фуд Гранд" будет поставлять в сектор, который состоит из Харьковской, Донецкой, Сумской, Луганской, Полтавской областями. Цена за комплект - 118,38 грн.

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"Юг Прод Торг" будет поставлять в сектор, который состоит из Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской областей. Цена за комплект - 119,70 грн.

Напомним:

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" заключило государственные контракты на поставку питания для ВСУ по результатам первого раунда сбора предложений, объявленного на прошлой неделе.

Государственный оператор тыла за три месяца работы заключил 87 договоров на сумму 12 миллиардов гривен, в частности, на закупках удалось сэкономить 2,9 миллиарда гривен бюджетных средств.