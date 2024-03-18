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Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов на закупку дронов

Понедельник, 18 марта 2024, 12:41 - Артур Крыжный

Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен для сил безопасности и обороны, которые будут направлены на закупку дронов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Дополнительные 5 млрд грн выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой", — сообщил он.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что на сегодня уже заключены соглашения с производителями БПЛА на сумму около 30 млрд гривен, в процессе находится подготовка контрактов на сумму 14 млрд гривен.

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Напомним:

Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе - аналогов иранских дронов типа Shahed.

Бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более миллиона дронов. На организацию производства правительство выделило около 40 млрд гривен.

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Шмыгаль правительство ВСУ
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