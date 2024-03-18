Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов на закупку дронов
Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен для сил безопасности и обороны, которые будут направлены на закупку дронов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Дополнительные 5 млрд грн выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой", — сообщил он.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что на сегодня уже заключены соглашения с производителями БПЛА на сумму около 30 млрд гривен, в процессе находится подготовка контрактов на сумму 14 млрд гривен.
Напомним:
Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе - аналогов иранских дронов типа Shahed.
Бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более миллиона дронов. На организацию производства правительство выделило около 40 млрд гривен.