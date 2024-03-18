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ГОТ изменил требования к трем категориям продуктов для обеспечения ВСУ

Понедельник, 18 марта 2024, 13:52 - Анастасия Жарикова

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (DOT) улучшил требования к качеству товаров трех категорий продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГОТ.

"DOT проанализировал технические требования к трем категориям товаров и предложил изменения, которые значительно повысят качество продуктов питания", - говорится в сообщении.

В частности, изменения касаются следующих категорий:

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  • молочные продукты (творог, сметана, масло) - добавлен показатель об отсутствии растительного жира, что делает невозможным поставки товаров-заменителей.
  • мясо (свежее, замороженное) - установлены четкие требования по упаковке для обеспечения санитарных норм.
  • мясо-колбасные изделия - добавлена информация о составе сырья в соответствии с Государственным стандартом Украины.

Соответствующие изменения уже согласовали ВСУ и были внесены в обновленные технические требования. Сейчас агентство также готовит проекты изменений в технических требованиях к группе "Овощи/фрукты" и консервации.

Напоминаем:

Государственный оператор тыла заключил договоры с поставщиками для обеспечения Вооруженных сил Украины питанием по 13 секторам, которые охватывают всю Украину. Первые поставки ожидаются уже с 1 апреля.

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Государственный оператор тыла за три месяца работы заключил 87 договоров на сумму 12 миллиардов гривен, в частности, на закупках удалось сэкономить 2,9 миллиарда гривен бюджетных средств.

ВСУ тендер продукты
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