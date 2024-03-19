Nvidia презентувала процесор нового покоління Blackwell для ШІ

bloomberg

Nvidia представила свої новітні потужніші ШІ-чипи, прагнучи розширити своє домінування у галузі, що швидко розвивається.

Про це пише Financial Times.

У понеділок гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що графічні процесори Nvidia Blackwell значно збільшать обчислювальну потужність великих мовних моделей.

Графічний процесор Blackwell має 208 мільярдів транзисторів у порівнянні з 80 мільярдами у минулорічному H100, що свідчить про його збільшену потужність.

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Хуанг сказав, що чип вдвічі потужніший, коли мова йде про навчання моделей ШІ, ніж поточне покоління графічних процесорів, і в п'ять разів перевершує їх можливості, коли мова йде про швидкість, з якою моделі ШІ, такі як ChatGPT, можуть відповідати на запити.

Хуанг також заявив, що "суперчип" Nvidia GB200 об'єднає два графічні процесори Blackwell з центральним процесором компанії "Grace", який став основою для розвитку генеративного ШІ.

Bloomberg

Як зазначає FT, за два роки Nvidia вдалося перетворити дебют нових графічних процесорів на подію, що не поступається за ажіотажем запуску нових продуктів від Apple - цей феномен відзначив сам Хуанг під час презентації.

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Коли Nvidia вперше вийшла на ринок близько двох років тому зі своїми чипами Hopper, у неї було лише два потенційних покупця, сказав Хуанг. "Зараз у нас їх більше", - визнав він.

Нові партнерства, клієнти та програмні інструменти, про які Хуанг розповів під час своєї двогодинної промови, відображають основний меседж Nvidia про те, що ШІ матиме трансформаційний вплив на світову економіку.

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Економічна правда