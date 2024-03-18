Sony приостанавливает производство PlayStation VR2 из-за слабого спроса

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Компания Sony приостанавливает производство гарнитуры VR2 из-за небольших продаж. Это связывают с нехваткой игр на самой консоли.

Об этом сообщает Bloomberg.

Производство последней модели гарнитуры дополненной реальности составило 2 млн единиц, но Sony пока приостанавливает производство, чтобы распределить нераспроданные образцы. Собственно, очки дополненной реальности VR2 служат аксессуаром к игровой установке PlayStation 5 - и их запустили в феврале 2023 года по цене 549 долл.

Предполагается, что прежде всего проблема заключается в недостатке контента, то есть игр, для самой игровой консоли. При чем, подчеркивается, что сама гарнитура VR2 стоит дороже, чем сама PS5. Из-за этого, вероятно, ожидания по продажам и дальнейшей прибыли не оправдались.

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Экономическая правда