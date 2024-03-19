Telegram привлек 330 миллионов долларов за счет продажи облигаций

Telegram на прошлой неделе получил 330 миллионов долларов инвестиций за счет продажи облигаций.

Об этом заявил основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров, передает TechCrunch.

Дуров сказал, что предложение было переподписано "с выгодными для компании условиями".

"Подписка на это предложение облигаций была превышена, и мы были рады иметь в качестве участников глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией. Условия облигаций (с поправкой на ставку Федерального резерва) были наиболее выгодными для Telegram за всю историю нашей компании", – сообщил он.

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Хотя он не указал названия учреждений, инвестировавших в платформу, он отметил, что мировые финансовые учреждения ценят рост компании.

Источники, знакомые с соглашением, сообщили TechCrunch, что текущая доходность облигаций составляет 7,7%. Срок погашения облигаций – 2026 год или когда Telegram станет публичным, в зависимости от того, что произойдет раньше. Эти облигации были выпущены по цене 91 доллар по сравнению с 78 долларами прошлого выпуска.

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Напомним:

По данным владельца мессенджера Telegram Павла Дурова, у программы 900 миллионов пользователей, и она приближается к доходности, поскольку компания движется к потенциальному масштабному листингу на фондовом рынке.