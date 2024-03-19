Telegram залучив 330 мільйонів доларів за рахунок продажу облігацій

Telegram минулого тижня отримав 330 мільйонів доларів інвестицій за рахунок продажу облігацій.

Про це заявив засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров, передає TechCrunch.

Дуров сказав, що пропозиція була перепідписана "з вигідними для компанії умовами".

"Підписка на цю пропозицію облігацій була перевищена, і ми були раді мати в якості учасників глобальні фонди найвищого рівня з бездоганною репутацією. Умови облігацій (з поправкою на ставку Федерального резерву) були найвигіднішими для Telegram за всю історію нашої компанії", – повідомив він.

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Хоча він не вказав назви установ, які інвестували в платформу, він зазначив, що світові фінансові установи цінують зростання компанії.

Джерела, знайомі з угодою, повідомили TechCrunch, що поточна прибутковість облігацій становить 7,7%. Термін погашення облігацій – 2026 рік або коли Telegram стане публічним, залежно від того, що відбудеться раніше. Ці облігації були випущені за ціною 91 долар – порівняно з 78 доларами минулого випуску.

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Нагадаємо:

За даними власника месенджера Telegram Павла Дурова, у програми 900 мільйонів користувачів, і вона наближається до прибутковості, оскільки компанія рухається до потенційного масштабного лістингу на фондовому ринку.







