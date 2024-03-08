Instagram в прошлом году обогнал TikTok по количеству новых загрузок

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Соцсеть Instagram в 2023 году обогнала TikTok по количеству новых загрузок, при этом рост американской платформы произошел благодаря копированию успеха своего китайского конкурента с короткими видеороликами.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Sensor Tower, которая занимается исследованием рынка.

По данным Sensor Tower, общее количество загрузок приложения Instagram в 2023 году выросло на 20% до 768 млн по сравнению с предыдущим годом, что сделало его самым загружаемым приложением в мире.

При этом количество загрузок TikTok, принадлежащего пекинской компании ByteDance, за тот же период выросло лишь на 4% - до 733 млн.

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Статистика свидетельствует о том, что Instagram успешно привлекает новых пользователей.

В 2020 году Instagram представил "рилзы" - функцию, которая позволила пользователям делиться короткими видео, клонируя функцию вирусных видео TikTok.

"За последние несколько лет Instagram опередил TikTok по темпам распространения благодаря популярности функции "рилз", а также давним функциям и возможностям социальных сетей", - сказал старший менеджер по аналитике в Sensor Tower Абрахам Юсеф.

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Также появились признаки, что темпы роста TikTok начали снижаться впервые после его запуска в 2016 году.

По данным Sensor Tower, ежемесячное количество активных пользователей Instagram достигло 1,47 млрд, а в последнем квартале 2023 года выросло на 13 млн. Количество активных пользователей TikTok достигло 1,12 млрд, при этом за последние три месяца прошлого года оно снизилось на 12 млн.

"Однако TikTok продолжает получать все больше вовлечения от своих более чем 1 млрд активных пользователей по всему миру. В четвертом квартале прошлого года пользователи провели в TikTok в среднем 95 минут, по сравнению с 62 минутами в Instagram, 30 минутами в X и 19 минутами в Snapchat", - пишет FT.

Аналитик Bernstein Марк Шмулик сказал, что Instagram успешно удерживает существующих пользователей в своем приложении с помощью коротких видео.

По его словам, это означает, что "следующая партия потенциальных пользователей TikTok не имеет никаких стимулов для перехода".

Он добавил, что инфлюенсеров также все больше привлекает Instagram. Для этих создателей контента, по словам Шмулика, TikTok был лучшим местом для достижения мгновенного вирусного успеха, в то время как его американский конкурент был лучшей платформой для заработка на базе подписчиков.

В то время как TikTok быстро рос благодаря алгоритму, который предлагает пользователям видео, соответствующие их предпочтениям, а также другой вирусный контент, Meta в прошлом году инвестировала в искусственный интеллект, чтобы усилить свою систему рекомендаций.

В то же время одной из сфер растущего успеха ByteDance является электронная коммерция благодаря TikTok Shop, который позволяет брендам продавать товары с помощью коротких видеороликов.

По оценкам Sensor Tower, в прошлом году ByteDance получил более 4 млрд долл дохода от покупок через приложение, по сравнению с 143 млн долл для Instagram.

Экономическая правда