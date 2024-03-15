Доход TikTok в США в прошлом году достиг рекордных $16 миллиардов на фоне возможного запрета – FT

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Доход платформы коротких вдео TikTok в США по итогам 2023 года достиг рекордных 16 млрд долларов.

Об этом пишет Fincnacial Times со ссылкой на 3 источника, знакомых с финансовыми показателями компании.

По словам собеседников FT, платформа, принадлежащая пекинской компании ByteDance, достигла рекордных доходов в США в 2023 году.

"Названные ими 16 миллиардов долларов подчеркивают масштаб деятельности соцсети в США на фоне того, что Конгресс стремится заставить продать платформу американскому покупателю.

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ByteDance в целом находится на пути к тому, чтобы обогнать владельца Facebook, компанию Meta, как крупнейшую в мире компанию социальных сетей по объему продаж", - пишет газета.

Пятеро источников сообщили, что в 2023 году доход ByteDance достиг 120 миллиардов долларов, что примерно на 40 процентов больше, чем годом ранее. Рост произошел благодаря стремительному росту TikTok, хотя большую часть доходов компания получает из Китая.

Для сравнения, Meta заявила о 135 млрд долл доходов в прошлом году, что на 16% больше, чем в 2022 году.

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Компания ByteDance не раскрывает публично свои финансовые данные. Компания отказалась комментировать финансовые показатели.

"Эти данные появились на фоне того, что на этой неделе будущее TikTok в США было поставлено под сомнение после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий продажу TikTok некитайской компании в течение шести месяцев или его запрет в американских магазинах приложений.

Законопроект все еще требует одобрения Сената и подписи президента Джо Байдена", - напоминает FT.

Любая потенциальная сделка по покупке TikTok столкнется с высокой ценой - применение аналогичного мультипликатора дохода к Meta может оценить TikTok US в 150 миллиардов долларов - и необходимостью получения одобрения Пекина, добавляет газета.

Хотя TikTok остается убыточным из-за значительных инвестиций в глобальную экспансию, ByteDance в целом зафиксировала 28 млрд долл чистой прибыли за 2023 год, говорят источники FT, знакомые с ее финансами.

Большая часть бизнеса группы приходится на Китай, где ByteDance управляет сестринским приложением TikTok Douyin и растущим бизнесом электронной коммерции в приложении.

Напомним:

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, который заставит китайского владельца TikTok либо продать популярное видеоприложение, либо его запретят в Соединенных Штатах.

По данным источника WSJ, бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик выразил интерес к покупке TikTok сооснователю ByteDance Чжан Имину.

Бывший министр финансов США времен Трампа Стивен Мнучин создает группу инвесторов для приобретения TikTok у китайской компании ByteDance, поскольку двухпартийный законопроект, проходящий через Конгресс, угрожает дальнейшему существованию TikTok в США.

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Экономическая правда