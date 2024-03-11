Telegram достиг 900 миллионов пользователей и приближается к доходности: Дуров рассматривает IPO

По данным владельца анонимного мессенджера Telegram Павла Дурова, у программы 900 миллионов пользователей, и она приближается к доходности, поскольку компания движется к потенциальному масштабному листингу на фондовом рынке.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Павел Дуров рассказал Financial Times, что Telegram стал одним из самых популярных приложений социальных сетей в мире, заработав "сотни миллионов долларов" доходов после введения рекламы и премиальных подписок два года назад.

"Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом году", – сказал Дуров. Он добавил, что у платформы 900 миллионов активных пользователей в месяц, что на 400 миллионов больше, чем в начале 2021 года.

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Дуров, полностью владеющий Telegram, заявил, что компанию "оценивали в размере 30 миллиардов долларов и больше" от потенциальных инвесторов, включая "глобальные технологические фонды на поздних стадиях", но отказался продавать платформу, пока она рассматривает возможность будущего первичного публичного размещения.

"Основная причина, почему мы начали монетизировать, состоит в том, что мы хотели остаться независимыми. Вообще, мы видим ценность [IPO] как средство демократизации доступа к стоимости Telegram", – сказал он.