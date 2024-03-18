В этом месяце Китай планирует импортировать рекордное количество российской нефти

Китай планирует импортировать рекордное количество российской нефти в этом месяце, благодаря большим объемам нефти сорта Sokol, от которой отказалась Индия из-за санкций США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Kpler, азиатская страна в этом месяце готова получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поступлений нефти Sokol увеличатся втрое по сравнению с предыдущим месяцем до рекордного показателя в 379 тысяч баррелей в день.

"Китай остается последовательным покупателем российской нефти с момента вторжения Москвы в Украину, а в последнее время воспользовался снижением цен на Sokol после того, как поставки этой марки в Индию сократились. По данным Kpler, импорт ESPO, другой марки российской нефти, в этом месяце, как ожидается, составит 882 тысячи баррелей в день, что является самым высоким показателем с января 2023 года", - пишет Bloomberg.

Реклама:

Трейдеры отмечают, непонятно, все ли грузы Sokol попадут к реальным покупателям или будут выгружены на таможенный склад. Они ссылаются на колебания китайских банков участвовать в торговле на фоне последних санкций США в отношении танкеров. Kpler учитывает поставки в Мьянму как импорт Китая, а фактические поступления могут отличаться в конце месяца из-за изменений пунктов назначения.