Цены на нефть растут на фоне рисков сокращения предложения

reuters

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в понедельник, продолжив рост с прошлой недели, когда цены выросли почти на 4% на фоне сокращения предложения, а риски усилились из-за дальнейших атак на российскую энергоинфраструктуру.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 32 цента, или на 0,4%, до 85,66 долларов за баррель к 04:16 по Гринвичу.

Апрельский контракт на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожал на 40 центов, или на 0,5%, до 81,44 долларов. Более активный майский контракт на поставку WTI торговался на 37 центов, или 0,5%, выше, до 80,95 долларов за баррель.

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"Взрывы на российских нефтеперерабатывающих заводах добавили 2-3 доллара за баррель премии за риск к цене на нефть на прошлой неделе", - сказала основательница компании Vanda Insights, занимающейся анализом нефтяного рынка, Вандана Хари.

Но для следующего значительного движения вверх или вниз нефть будет ждать новых сигналов, добавила Хари.

В субботу один из ударов вызвал пожар на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Каснодаре, который перерабатывает 8,5 миллиона тонн нефти в год.

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На Ближнем Востоке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что продолжит реализацию планов продвижения в анклав Рафах в секторе Газа, где нашли убежище более 1 миллиона перемещенных лиц, несмотря на давление со стороны союзников Израиля. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что этот шаг сделает региональный мир "очень сложным".

На этой неделе инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду. Это принесет больше ясности относительно сроков снижения процентных ставок, пишет рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Экономическая правда