По российским НПЗ в течение этого года было совершено 15 атак беспилотников
В 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 регионах РФ. Из них значительные повреждения понесли 8 объектов.
Об этом сообщает The Insider.
Общая производственная мощность атакованных заводов составляет 178 млн тонн нефтепродуктов в год, но значительные повреждения получили только 8 НПЗ из 13, общая мощность которых составляет 83 млн тонн в год.
"Если же учитывать только проверенные поврежденные установки первичной переработки нефти, то кампания воздушных ударов задела пока только 46 миллионов тонн в год мощностей переработки, что соответствует 14% от всей мощности НПЗ и 17% от переработанной в 2023 году нефти", - говорится в сообщении.
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Напомним:
В ночь на 16 марта по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области РФ отработали ударные дроны Службы безопасности Украины.
Беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России, после ударов, на предприятиях произошел пожар.