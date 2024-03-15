Суд Финляндии отказался рассматривать жалобы россиян на закрытие границы с РФ

Высший административный суд Финляндии 14 марта решил отклонить жалобы россиян на решение правительства закрыть границу с Россией, заявив, что они не имели достаточных под собой оснований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В суде указали, что истцы назвали себя гражданами Финляндии или владельцами вида на жительство, которые принадлежат к русскому или русскоязычному меньшинству в Финляндии или являются членами семьи лица, принадлежащего к этому меньшинству.

Среди некоторых истцов также якобы были этнические финны, которые "имеют особую потребность в поездках в Россию". Они утверждали, что решение о закрытии границы "дискриминирует русское меньшинство и нарушает основополагающие права".

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Высший административный суд Финляндии решил отклонить жалобы как неприемлемые. Он отметил, что решение о границе не повлияли непосредственно на ситуацию заявителей таким образом, чтобы дать им право на обжалование.

Напомним, Финляндия пошла на беспрецедентный шаг и полностью закрыла КПП на сухопутной границе с Россией с 30 ноября из-за того, что российские пограничники начали беспрепятственно выпускать на выезд людей без шенгенских виз.

А тем временем в сетях содействия нелегальной миграции взялись рекламировать финскую границу как "легкий путь в Европу" ("ЕвроПравда" рассказывала об этом в статье "Финляндия держит оборону").

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Правительство уже несколько раз принимало решение о продлении закрытия границы, следующий такой срок истекает 14 апреля. Финское правительство готовит законопроект об усилении безопасности границ и борьбу с попытками Москвы оказывать давление на Финляндию в форме инструментализованной миграции.

Европейская правда