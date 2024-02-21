Финляндия навсегда закроет два пункта пропуска с Россией

Пограничная служба Финляндии планирует навсегда закрыть временные пункты пропуска "Париккала" и "Инари". В течение нескольких лет через них не наблюдается движение.

Об этом сообщает издание Yle.

"Пограничная служба планирует навсегда закрыть временные пункты пересечения границы в Париккала и Инари в Лиексане. На этих переходах уже несколько лет не было движения транспорта", - пишет издание.

Как отмечается, в Лиексанском районе есть два временных пункта пересечения границы - "Париккала" и "Инари". Они использовались преимущественно для перевозки древесины.

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Оба пункта пересечения границы были временно закрыты в течение нескольких лет. В Париккала движение было остановлено из-за санкций ЕС, а в Лиексанском Инари - из-за прекращения импорта древесины.

Напомним:

В ноябре 2023 года из-за наплыва мигрантов со стороны России власти Финляндии постепенно начали закрывать пограничные пункты пропуска.

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В конце ноября Финляндия решила временно закрыть последний действующий пункт пропуска на границе с Россией. Причиной этого решения стала попытка России оказывать влияние на Финляндию.

Правительство Финляндии решило, что пункты пропуска между Финляндией и Россией будут закрыты еще на два месяца, до 14 апреля.

Экономическая правда