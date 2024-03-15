Суд Фінляндії відмовився розглядати скарги росіян на закриття кордону з РФ

Вищий адміністративний суд Фінляндії 14 березня вирішив відхилити скарги росіян на рішення уряду закрити кордон із Росією, заявивши, що вони не мали достатніх під собою підстав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У суді вказали, що позовники назвали себе громадянами Фінляндії або власниками посвідки на проживання, які належать до російської чи російськомовної меншини у Фінляндії або є членами сім'ї особи, яка належить до цієї меншини.

Серед деяких позовників також нібито були етнічні фіни, які "мають особливу потребу в поїздках до Росії". Вони стверджували, що рішення про закриття кордону "дискримінує російську меншину і порушує основоположні права".

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Вищий адміністративний суд Фінляндії вирішив відхилити скарги як неприйнятні. Він зазначив, що рішення щодо кордону не вплинули безпосередньо на ситуацію заявників таким чином, щоб дати їм право на оскарження.

Нагадаємо, Фінляндія пішла на безпрецедентний крок і повністю закрила КПП на сухопутному кордоні з Росією з 30 листопада через те, що російські прикордонники почали безперешкодно випускати на виїзд людей без шенгенських віз.

А тим часом у мережах сприяння нелегальній міграції взялися рекламувати фінський кордон як "легкий шлях до Європи" ("ЄвроПравда" розповідала про це у статті "Фінляндія тримає оборону").

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Уряд вже кілька разів ухвалював рішення про продовження закриття кордону, наступний такий термін спливає 14 квітня. Фінський уряд готує законопроєкт про посилення безпеки кордонів і боротьбу зі спробами Москви чинити тиск на Фінляндію у формі інструменталізованої міграції.

Європейська правда