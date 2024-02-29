В Финляндии заявили, что доходы от росактивов следует направить на вооружение Украины
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что доход от замороженных российских активов следует использовать для вооружения Украины.
Об этом сообщает издание Yle.
По мнению Валтонен, ЕС и США могли бы совместно реализовать эту идею. G7 и ЕС вместе заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, ожидаемая ежегодная доходность которых составляет около 3 миллиардов евро.
"Эти средства можно было бы пустить на закупку оружия, поставки оборонных средств и, в долгосрочной перспективе, на восстановление Украины", — сказала Валтонен.
В то же время министр напомнила, что это довольно сложный юридический вопрос.
"Одной из главных ценностей на Западе считается неприкосновенность частной собственности. Не все граждане поймут, почему мы не можем просто забрать и присвоить средства соседнего государства, которое ведет жестокую агрессивную войну, пренебрегая всеми международными нормами. Однако мы должны придерживаться своих принципов", — подчеркнула Валтонен.
Напомним:
По мнению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский союз должен рассмотреть возможность использования прибыли от замороженных российских активов для закупки военного снаряжения для Украины.