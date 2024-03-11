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На границе с Польшей протестующие и полицейские начали останавливать пассажирские автобусы

Понедельник, 11 марта 2024, 16:20 - Артур Крыжный

Польские протестующие и полицейские начали останавливать пассажирские автобусы на границе без объяснения причины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Из заблокированной польской границы поступают неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров держат без каких-либо объяснений", — сообщил он.

Кубраков подчеркнул, что эти действия недопустимы в отношении граждан Украины.

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"Во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу, и транзитные люди. Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира", - добавил он.

Напомним:

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины в направлении Польши на двух пунктах пропуска: "Угринов" и "Устилуг".

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Польша Украина
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