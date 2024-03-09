Туск не собирается закрывать границу с Украиной, фермеры не согласны

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В переговорах премьер-министра Польши Дональда Туска с фермерскими организациями, премьер отметил, что не собирается закрывать границу с Украиной, зато предлагает фермерам поддержку из государственного бюджета.

Об этом сообщил один из фермеров Анджей Соботинский, который участвовал во встрече с Дональдом Туском, передает Радио Свобода.

"Премьер сказал, что будет пытаться убедить Еврокомиссию относительно "Зеленого курса". А относительно границы, то сказал, что не закроет границу", - сообщил фермер Анджей Соботинский.

По словам фермера, Туск сказал, что поможет из государственных средств выкупить у фермеров избыток зерна, и поручил Министерству сельского хозяйства посчитать сумму.

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Он добавил, что окончательного понимания с правительством нет, слова Туска аграрии приняли к сведению и ждут конкретных решений. О прекращении протеста и блокады границы, по его словам, речь пока не идет.

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Напомним:

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4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за блокады границы польскими фермерами Польша несет большие убытки, чем Украина.

На всех пунктах пропуска на границе с Польшей 9 марта в очереди находятся 2300 грузовиков.