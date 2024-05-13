Большинство компании группы "Нафтогаз" в прошлом году улучшили финрезультаты минимум на 40%

В прошлом году большинство предприятий группы "Нафтогаз" улучшили свои финансовые результаты минимум на 40%.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

Так, в 2023 году чистая прибыль АО "Укргаздобыча" составила почти 13 млрд грн против 2,9 млрд в 2022 году. Также и ПАО "Укрнафта" показала более 20 млрд грн чистой прибыли по сравнению с убытком в 1,1 млрд грн в 2022-м.

Оператор газохранилищ Украины АО "Укртрансгаз" в 2023-м получил почти 7 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 3,2 млрд грн в 2022 году.

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Кроме того, на 40% финансовый результат в прошлом году улучшила АО "Укртранснафта", чистая прибыль которой составила 5,6 млрд грн по сравнению с 4 млрд грн в 2022 году.

"Основным направлением деятельности Группы, которое не показало прибыль, является сегмент продажи газа. Это следствие поставки природного газа потребителям в рамках выполнения специальных обязанностей (ПСО) по ценам, установленным государством", - говорится в сообщении.

При этом газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" уменьшила убыток в 12 раз, а ГК "Нафтогаз Трейдинг" - почти в 6 раз.

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Добавляется, что существенное улучшение финансового состояния продемонстрировала также материнская компания группы НАК "Нафтогаз Украины", которая значительно сократила убыток: с 36,6 млрд грн по итогам 2022 года до 0,78 млрд грн в 2023-м.

Абсолютное большинство чистой консолидированной прибыли Группы Нафтогаз, принадлежащей акционерам Компании, будет направлено на выплату дивидендов государству. Акционер Группы - Кабинет Министров Украины - определит их финальный объем.

Напомним:

В январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го группа Нафтогаз увеличила добычу газа на 12%.

В 2023 году группа "Нафтогаз" получила 23,1 млрд грн прибыли против убытка 79,1 млрд грн по итогам 2022 года.