"Энергоатом" и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве атомных энергоблоков в Украине

НАЭК "Энергоатом" и корейская компания Hyundai Engineering and Construction договорились о сотрудничестве в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых энергоблоков атомных электростанций в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, документ, в частности, предусматривает содействие корейских партнеров в развитии производственных мощностей для локализации производства оборудования в Украине.

По словам министра энергетики, Германа Галущенко, соответствующие договоренности важны для строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, в частности по технологии АР1000.

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"Важно, что вместе с корейской стороной мы подписываем этот меморандум во время войны и, не дожидаясь ее завершения, движемся вперед. Уверен, что совместно строим в Украине энергетику, которая соответствует лучшим мировым стандартам", - подчеркнул министр.

Также исполняющий обязанности председателя правления АО НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что Южная Корея имеет развитую атомную энергетику и экспертизу в атомной отрасли. НАЭК "Энергоатом" заинтересован в развитии сотрудничества с компанией Hyundai, которая является одной из мировых лидеров на этом рынке.

Добавляется, что меморандум о сотрудничестве между компаниями был разработан в соответствии с договоренностями, закрепленными в письме о намерениях, которые подписаны во время Всемирной ядерной выставки в Париже в конце ноября 2023 года.

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Напомним:

"Энергоатом" начал подготовительные работы по строительству двух новых энергоблоков на Южно-Украинской АЭС. Новые блоки увеличат мощность станции на 66% (с 3 до 5 тысяч МВт).