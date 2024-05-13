Новости 13 мая: ЕС продлил льготную торговлю с Украиной, Рада предлагает запретить рекламу азартных игр

О торговле с ЕС. 13 мая Совет Евросоюза одобрил приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год.

Об игорном бизнесе. В Верховной Раде планируют полностью запретить рекламу азартных игр, кроме непосредственно в игорных заведениях.

Об импорте электроэнергии. В понедельник, 13 мая, запланирован рекордный объем импорта электроэнергии в Украину в течение суток из пяти стран Европы в размере 19,4 тысячи МВт-ч.

О метро на Виноградарь. КП "Киевский метрополитен" объявляет тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет около 14 млрд грн.

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Об ограничении энергоснабжения. Из-за значительных повреждений энергоинфраструктуры и недостатка электроэнергии в вечерние часы планируют ограничивать промышленных потребителей.

Эксклюзив ЭП

Бизнес перенимает функции государства. Как компании готовятся бороться за миллион ветеранов?

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Что такое ветеранские политики, как украинский бизнес готовится к трудоустройству военных и что для этого делает? Опыт больших компаний. (укр)