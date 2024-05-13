Легализовали в Украине 25 миллионов прибыли из России: мошенникам объявили подозрение

Следователи Нацполиции объявили подозрение мошенникам, которые легализовали в Украине более 25 млн грн незаконной прибыли, полученной в сотрудничестве с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подчеркивается, что во время полномасштабного вторжения фигуранты размещали рекламу инвестиционных проектов и образовательных курсов в российской поисковой системе "Яндекс", соцсети "Вконтакте" и на развлекательном портале "Дзен.ру". Таким образом продвигали товары и услуги российской госкорпорации "Газпром" и одного из крупнейших банков РФ "Тинькофф".

"Для оплаты услуг по размещению рекламы и конвертации полученных средств в криптовалюту, фигуранты использовали московскую криптобиржу „Garantex".

Реклама:

В Украине, Великобритании и США на нее наложили санкции По данным одного из самых влиятельных экономических изданий США The Wall Street Journal, эта российская биржа перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАС", - говорится в сообщении.

Деньги с подсанкционной российской биржи обналичивались в Украине через неофициальные обменные пункты, после чего вносились на банковские счета через подставных лиц, которые не знали, что участвуют в преступлении.

Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники привлекли 12 человек среди своих знакомых и друзей за символическое денежное вознаграждение и убеждали, что использование их паспортных и банковских данных не приведет ни к каким последствиям, добавили в Нацполиции.

Реклама:

Сообщается, что без уплаты налогов фигуранты успели легализовать в Украине более 25 миллионов гривен, полученных в ходе сотрудничества с Россией.

"Следователи Нацполиции уже установили двух участников преступной схемы - 26-летних жителей города Киева - и объявили им о подозрении за пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ), и отмывание (легализация) доходов, полученных преступным путем в крупном размере (ч. 2 ст. 209 УКУ)", - добавили в ведомстве.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Экономическая правда