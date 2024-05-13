Доходы РФ от нефти и газа выросли на 82% относительно прошлого года

Энергетические доходы бюджета России за четыре месяца 2024 года составили 4,157 трлн руб, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. При этом, в Минфине РФ сообщили, что использовали средства "ФНД" для покрытия недостачи доходов.

Об этом сообщает Министерство финансов РФ, передает "Коммерсантъ".

В Минфине РФ рост доходов объясняют высокими ценами на нефть, а также покрытием недостачи нефтегазовых доходов за счет средств "Фонда национального благосостояния".

Как сообщают в российском издании "Коммерсантъ", поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-апреля выросли на 25,4% к уровню прошлого года.

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В апреле нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ третий месяц подряд превзошли базовый уровень и составили 1,229 трлн руб. Уровень с этого года определяется из цены отсечения нефти в 60 долл за баррель, установленный странами Запада в ответ на российскую агрессию как "потолок цен" - на апрель его определил Минфин РФ в 1,152 трлн руб.

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Напомним:

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Российский энергетический гигант "Газпром" потерпел рекордные убытки за последние 25 лет, но Кремль собирается еще больше обложить налогами одну из крупнейших государственных компаний.

Министерство энергетики РФ предложило правительству временно снять запрет экспорта бензина, введенный с марта 2024 года, после серии атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.