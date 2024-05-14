Украинцы закрыли почти 31 тысячу ФЛП с начала года: где бизнес чаще всего прекращает работу

За первые четыре месяца 2024 года почти 31 тысяча ФЛП прекратила свою деятельность. Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году закрылись в 2024 году.

Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

"30 904 ФЛП прекратили свою деятельность за первые 4 месяца 2024 года. Однако новых бизнесов открывается в два раза больше – более 74 тысяч за первый квартал этого года", – говорится в исследовании.

Чаще всего закрываются ФЛП, работающие в сфере розничной торговли – 10 773 (34,9%). Также в тройку лидеров попали сферы компьютерного программирования и оптовой торговли – 10,1% и 6,2% соответственно.

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Опендатабот

Больше всего закрывается бизнесов в Киеве – более 3,8 тысяч или 12,4%. На втором месте антирейтинга Харьковщина – почти 2,4 тысяч бизнесов (7,7%). И замыкает топ Днепропетровщина, там прекратили свою деятельность почти 2,4 тысячи ФЛП или 7,7%.

Опендатабот

В антитоп также попала Одесщина и Львовщина – 7,7% и 6,8% соответственно.

Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году прекратили свою деятельность в 2024 году – это 7,3 тысячи бизнесов.

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Напомним:

Украинцы за первый квартал 2024 года открыли более 74 тысяч новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.