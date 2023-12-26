Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис

Приложение "Киев Цифровой" запустило сервис "Карта устойчивости", который объединил карту укрытий и пункты обогрева, где можно зарядить гаджеты в период блэкаутов, подключиться к интернету и согреться.

Об этом сообщил руководитель направления цифровой трансформации Киева и заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Оленич.

"В обновленном разделе вы можете не только найти ближайшее укрытие и проложить к нему маршрут, но и выбрать ближайший пункт обогрева. Также карту можно просматривать офлайн, если загрузить ее заранее, когда есть интернет", - рассказал Оленич.

Найти обновленную карту можно в приложении "Киев Цифровой": раздел "Больше сервисов" (К) - "Безопасность" - "Карта устойчивости".

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Кроме того, разработчики напомнили о возможности получения уведомлений от ДТЭК о стабилизационных отключениях электроснабжения.

Благодаря этой интеграции, пользователи будут проинформированы о стабилизационных отключений электроэнергии по адресу, который они добавят для получения уведомлений.

Также в настройках приложения "Киев Цифровой" можно подключить "Напоминание в 19:00 об экономии электроэнергии", которое оповестит о необходимости выключить лишние гаджеты.

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