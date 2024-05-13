В Раде хотят запретить рекламу азартных игр и спонсорство в Украине

Реклама в метро на "Хрещатику"

В Верховной Раде планируются полностью запретить рекламу азартных игр, кроме непосредственно в игорных заведениях.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам заседания рабочей группы по законопроекту №9256-д.

По его словам, кроме полного запрета рекламы азартных игр ограничения могут касаться также и спонсорства. "Еще есть небольшой лаг для дискуссии о спонсорстве спорта, но пока скорее нет, чем да", - отметил нардеп.

Он также добавил, что введение ограничений для игроков были поддержаны почти полностью в частности относительно времени игры, суммы потраченных средств, одного аккаунта и игры военнослужащих.

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Кроме того, были поддержаны запреты и ограничения для операторов, предложенные НБУ и дополнительные основания аннулирования лицензий (налоговый долг, применение способа расчетов иного, чем наличный или безналичный).

Также существенно расширен механизм блокировки нелегальных игорных сайтов.

Гетманцев подчеркнул, что все вышеупомянутые ограничения распространении в равной степени на лотереи.

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Напомним:

Верховная Рада одобрила законопроект №9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом в первом чтении.

Ранее сообщалось, что решением СНБО, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский, предлагают ограничить рекламу азартных игр с использованием военной символики.

Также Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) отметила незаконность наружной рекламы азартных игр в формате спонсорства, и анонсировала привлечение к ответственности виновников.

Президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО о "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривает, в частности, запрет азартных игр для военных.