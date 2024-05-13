Заместитель Кубракова по региональному развитию ушла в отставку

Александра Азархина фото: Zn.UA

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина написала заявление об увольнении.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Сегодня написала заявление об увольнении меня с должности заместителя министра в связи с увольнением министра. Я искренне благодарю всю большую команду, которая помогала нам с воплощением многочисленных инициатив. Ядро команды сейчас готовит Transition Book для преемников", - отметила Азархина.

В Мининфраструктуры в сферу ее ответственности входили: государственная региональная политика; развитие местного самоуправления; восстановление пострадавших регионов, территорий и инфраструктуры; защита критической инфраструктуры; логистика вооружения, управление восстановлением через цифровые решения, автоматизация мониторинга и оценки развития регионов.

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Напомним:

9 мая Верховная Рада приняла решение об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Сообщалось, что Кубраков не обсуждал постановление о своем увольнении с руководством фракции "Слуга народа" и главой правительства Денисом Шмыгалем. Он не был приглашен на заседание фракции и профильного комитета.

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Экономическая правда