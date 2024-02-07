В столице отсутствует отопление в более 350 жилых домах
Среда, 7 февраля 2024, 19:44 -
В Киеве в Днепровском районе есть повреждения теплосети, в результате чего без отопления 355 жилых домов.
Об этом сообщает пресс-служба КГВА.
"В Днепровском районе повреждения теплосети. Без отопления 355 жилых домов", - говорится в сообщении.
В Киевской городской военной администрации добавили, что ожоговый центр, расположенный в этом районе, запитан от модульных котельных.
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Сейчас ведутся восстановительные работы.
Напоминаем:
Утренняя ракетная атака России не нанесла критических последствий для стабильной работы энергосистемы, были повреждения электросетей в Киеве и Харькове.
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Позже стало известно, что энергетики запитали всех жителей Днепровского района столицы, которые остались без электроснабжения после утренней атаки.
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