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В столице отсутствует отопление в более 350 жилых домах

Среда, 7 февраля 2024, 19:44 - Анастасия Жарикова

В Киеве в Днепровском районе есть повреждения теплосети, в результате чего без отопления 355 жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

"В Днепровском районе повреждения теплосети. Без отопления 355 жилых домов", - говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации добавили, что ожоговый центр, расположенный в этом районе, запитан от модульных котельных. 

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Сейчас ведутся восстановительные работы.

Напоминаем:

Утренняя ракетная атака России не нанесла критических последствий для стабильной работы энергосистемы, были повреждения электросетей в Киеве и Харькове.

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Позже стало известно, что энергетики запитали всех жителей Днепровского района столицы, которые остались без электроснабжения после утренней атаки.

Киев тепло
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