В ПриватБанке появится программа персональных скидок и кэшбеков "Привіт"

В ПриватБанке появится опеция персонализированных скидок и кэшбеков от топовых украинских брендов и компаний в рамках новой программы лояльности "Привіт".

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

"Привіт" – это первая на банковском рынке интеллектуальная персонализированная программа лояльности, разработанная командой банка для того, чтобы клиенты смогли пользоваться наиболее интересными, "своими" предложениями от различных брендов, в отличие от распространенных на рынке стандартных кэшбеков. Она подбирает для каждого человека именно те предложения, которые совпадают с его потребительскими, платежными привычками, географией проживания и даже сменой времени года или необходимостью "переобуть" авто, – рассказал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Имеющиеся предложения скидок и кэшбеков от партнеров программы лояльности можно найти в меню "Привіт" мобильного приложения или веб-версии Приват24.

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Список доступных покупок от постоянных и новых партнеров программы обновляются ежедневно. Предложения выгодных покупок действуют от нескольких дней до месяца.

Чтобы сэкономить средства, достаточно активировать предложение в программе Привіт и сразу же получать кэшбеки. Количество активированных предложений не ограничено.

Напомним:

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ПриватБанк открыл украинскому бизнесу возможность проведения валютно-обменных операций посредством сервиса Торговая платформа.