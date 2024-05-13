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Украина и Сербия проведут первое с 2013 года заседание комиссии по экономическим вопросам

Понедельник, 13 мая 2024, 20:14 - Алексей Павлыш
 
фото: кулеба в соцсети X

Украина и Сербия договорились о проведении первого с 2013 года заседания Межправительственной украинско-сербской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсети X по итогам встречи с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

На встрече также обсудили пути расширения двусторонней торговли и возвращения ее к довоенному уровню. Кроме этого, Кулеба поблагодарил за гуманитарную помощь Украине.

Глава МИД Украины также встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем.

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"Мы обсудили ряд двусторонних вопросов. Мы благодарны президенту Сербии за согласие провести украинско-сербский бизнес-форум в ближайшее время, а также возобновить работу посольства Сербии в Украине впервые с марта 2022 года. Эти решения пойдут на пользу развитию обоих наших народов.

Мы также обсудили путь наших стран в ЕС", - написал Кулеба.

Экономическая правда

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Украина экономика Сербия
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