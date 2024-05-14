США заставляют китайскую криптоферму продать землю возле своей базы с ядерными ракетами

Белый дом приказал китайской группе, которая занимается криптомайнингом в Вайоминге, продать землю, на которой она держит свои серверы. Все из-за того, что объект находится рядом с базой, на которой размещены американские ядерные баллистические ракеты.

Об этом пишет газета Financial Times.

"Президент Джо Байден приказал компании MineOne Partners и ее партнерам продать землю рядом с военно-воздушной базой Уоррен в Вайоминге в течение 120 дней. Он заявил, что группа с Британских Виргинских островов, мажоритарным владельцем которой являются граждане Китая, не уведомила правительство США об этой чувствительной транзакции", - пишет газета.

Американские военные размещают ядерные межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III на базе Уоррен на юго-востоке Вайоминга. В опубликованном в понедельник указе о продаже акций Байден заявил, что MineOne использовала специализированное оборудование для майнинга криптовалют, которое включало в себя иностранные технологии, что представляло угрозу национальной безопасности.

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"Близость объектов недвижимости, находящихся в иностранной собственности, к стратегической ракетной базе и ключевому элементу американской ядерной триады, а также наличие специализированного оборудования иностранного производства, которое потенциально может способствовать наблюдению и шпионажу, представляет угрозу национальной безопасности США", - говорится в указе Байдена.

Этот шаг был сделан на фоне растущего беспокойства Конгресса относительно покупки китайскими группами сельскохозяйственных и других земель по всей территории США, особенно вблизи военных объектов.

Экономическая правда.

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