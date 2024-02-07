Киев снова со светом после обстрелов – ДТЭК
Среда, 7 февраля 2024, 12:22 -
В компании ДТЭК заявили, что энергетики запитали всех жителей Днепровского района столицы, которые остались без электроснабжения после утренней атаки.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Отмечается, что дома подключили по резервным схемам питания.
"Продолжаем ремонтные работы, чтобы восстановить нормальную работу электросетей", - говорится в сообщении.
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Напомним:
Сообщалось, что в Киеве в результате ракетной атаки РФ без света была часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах - всего 19,4 тысячи абонентов. В ДТЭК обещали запитать дома по резервным источникам питания в течение 3-4 часов.
Экономическая правда
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