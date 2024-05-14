Цены на нефть умеренно выросли, поскольку инвесторы ждут данных по инфляции в США

Цены на нефть умеренно выросли, поскольку инвесторы ждут предстоящих показателей инфляции в США и ежемесячного отчета Организации стран-экспортеров нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4 цента до 83,40 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 5 центов до 79,17 доллара за баррель.

"Цены на нефть немного выросли в течение ночи, но остаются в широком диапазоне в течение последней недели, а в преддверии предстоящих данных по инфляции в США сохраняют определенные предостережения", - сказал Еп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

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Инвесторы следят за данными по индексу потребительских цен в США, которые выйдут в среду, чтобы узнать, когда Федеральная резервная система рассмотрит вопрос о снижении процентных ставок.

"Впереди ежемесячный отчет ОПЕК по нефти, в котором будут опубликованы последние данные о мировом спросе на нефть, а также будет уделено внимание тому, сохранятся ли предыдущие оптимистичные прогнозы относительно летнего туристического сезона", - сказал Йеп.

Последний ежемесячный отчет ОПЕК о состоянии рынка нефти должен быть опубликован позже во вторник, согласно информации на сайте ОПЕК.

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Между тем, рынок также наблюдает за лесными пожарами на отдаленном западе Канады, которые могут нарушить поставки нефти в страну.

Экономическая правда.