Цены на нефть умеренно выросли, поскольку инвесторы ждут данных по инфляции в США
Цены на нефть умеренно выросли, поскольку инвесторы ждут предстоящих показателей инфляции в США и ежемесячного отчета Организации стран-экспортеров нефти.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4 цента до 83,40 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 5 центов до 79,17 доллара за баррель.
"Цены на нефть немного выросли в течение ночи, но остаются в широком диапазоне в течение последней недели, а в преддверии предстоящих данных по инфляции в США сохраняют определенные предостережения", - сказал Еп Джун Ронг, рыночный стратег IG.
Инвесторы следят за данными по индексу потребительских цен в США, которые выйдут в среду, чтобы узнать, когда Федеральная резервная система рассмотрит вопрос о снижении процентных ставок.
"Впереди ежемесячный отчет ОПЕК по нефти, в котором будут опубликованы последние данные о мировом спросе на нефть, а также будет уделено внимание тому, сохранятся ли предыдущие оптимистичные прогнозы относительно летнего туристического сезона", - сказал Йеп.
Последний ежемесячный отчет ОПЕК о состоянии рынка нефти должен быть опубликован позже во вторник, согласно информации на сайте ОПЕК.
Между тем, рынок также наблюдает за лесными пожарами на отдаленном западе Канады, которые могут нарушить поставки нефти в страну.
Экономическая правда.