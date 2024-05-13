Дефицит сохраняется: Украина запланировала рекордный суточный импорт электроэнергии

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В понедельник, 13 мая, запланирован рекордный объем импорта электроэнергии в Украину в течение суток из пяти стран Европы в размере 19,4 тысячи МВт-ч.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что импорт будет происходить в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Его общий объем 19 484 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 475 МВт.

В компании напомнили, что с 1 декабря 2023 года техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1 700 МВт в час.

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Кроме того, в энергосистеме большую часть суток сохраняется существенный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений украинских электростанций. В пресс-службе призвали экономно потреблять электроэнергию с 17:00 до 24:00 часов.

Напомним:

Ранее, Украиной был запланирован рекордный с начала года объем импорта электроэнергии - 18 649 МВт-ч.

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