Китай наложил санкции на три оборонные компании США

Министерство торговли Китая запретило трем американским компаниям осуществлять импорт и экспорт, связанный с Китаем, продавать оружие Тайваню и осуществлять новые инвестиции в Китай.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство внесло компанию General Atomics Aeronautical Systems в список ненадежных субъектов, заявив, что она продавала оружие Тайваню, говорится в заявлении. В него также попала General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security.

Высшему руководству всех трех компаний запрещен въезд в Китай, а их разрешения на работу будут аннулированы вместе с разрешениями на пребывание и проживание, а соответствующие заявки, которые они подают, не будут одобрены, говорится в заявлении министерства, сообщает агентство "Синьхуа".

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Экономическая правда.