В этом году 59% ФЛП в Украине зарегистрировали женщины

В 2024 году более 43 тысяч ФЛП в Украине зарегистрировали женщины. Это более половины от общего количества вновь созданных ФЛП за первый квартал этого года.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что чаще всего женщины открывают бизнес в сфере розничной торговли, предоставления индивидуальных и информационных услуг. Мужчины же чаще выбирают компьютерное программирование и оптовую торговлю.

"43 554 новых ФЛП создали женщины за первый квартал 2024 года. Это более половины - 59% - от общего количества новых дел и рекордный показатель за последние годы. Мужчины открыли 30 496 новых дел за то же время. Для сравнения, в 2021 году доля женщин составляла 51% от общего количества вновь созданных ФЛП", - говорится в сообщении.

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Кроме того, женщины чаще всего выбирают для своей деятельности розничную торговлю (68% женщин и 32% мужчин), предоставление других индивидуальных услуг (89% женщин и 11% мужчин) и информационных услуг (63% женщин и 37% мужчин).

Напомним:

За первые четыре месяца 2024 года почти 31 тысяча ФЛП прекратила свою деятельность. Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году закрылись в 2024 году.

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Украинцы за первый квартал 2024 года открыли более 74 тысяч новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.